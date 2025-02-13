Новый полностью электрический Volvo EX30 по специальной цене от 33.800 евро!

Приглашаем вас на тест-драйв Volvo EX30, нашего самого маленького полностью электрического SUV. Он оснащен аудио системой Harman Kardonмощностью 1040 Вт, камерой 360 с 3D-обзором, четырьмя выразительными интерьерами, вдохновленными скандинавской природой, и передовыми системами безопасности.