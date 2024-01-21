Наоми Кэмпбелл в необычном образе на показе Balmain

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой мужской коллекции Balmain, главной звездой которого стала единственная женщина среди участвовавших в шоу моделей — Наоми Кэмпбелл.
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