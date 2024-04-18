Бойцы Кудряшов и Робутти рассказали о настрое перед боем

Уже 26 апреля в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» на ринге сойдутся российский боец Дмитрий Кудряшов, известный как Русская Кувалда, и аргентинец Даниэль Робутти по прозвищу La Bestia («Зверь»).