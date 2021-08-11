В Оренбурге наградили сотрудников МЧС, которые затушили пожар в Протопоповской роще

Торжественная церемония прошла в мэрии на улице Советской, 60. В ней принимали участие первый заместитель главы Оренбурга Сергей Салмин, председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, сотрудники мэрии и сами герои дня — пожарные.