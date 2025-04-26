Отключение электроэнергии в Новоаннинском 26 апреля с 15.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Ленина 49-65,69,71 ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском 26 апреля с 15.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Ленина 49-65,69,71 ул.