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В Кремле ответили на вопрос о новом месте работы бывшего курского губернатора

В Кремле ответили на вопрос о новом месте работы бывшего курского губернатора

Новое место работы экс-главы Курской области Алексея Смирнова еще не известно. Так на соответствующий вопрос журналиста ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

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