В Омске выступит «самая молодежная певица» Надежда Кадышева. Узнали, сколько стоят билеты на ее концерт.
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В Омске выступит «самая молодежная певица» Надежда Кадышева. Узнали, сколько стоят билеты на ее концерт.