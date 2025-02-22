Intel начала официально предлагать технологию 18A своим клиентам Руководство Int...

Intel начала официально предлагать технологию 18A своим клиентамРуководство Intel не раз утверждало, что не станет долго тянуть с предоставлением своим клиентам доступа к технологии Intel 18A после того, как освоит по ней выпуск продукции для собственных нужд.
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