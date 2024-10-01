Игорь Ткаченко: Сегодня в России отмечается День пожилого человека

Сегодня в России отмечается День пожилого человека. В этот день мы чествуем земляков старшего поколения – это наши родители, бабушки и дедушки, порой это наши коллеги и добрые соседи, безусловно, это наши уважаемые ветераны и Почетные граждане города.
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