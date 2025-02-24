Новый департамент: в Госдуме предложили бороться с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать в России департамент по борьбе с одиночеством. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на RT.
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