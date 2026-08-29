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Мнение: «В Европе идет постоянно действующий чемпионат по русофобии», – Станислав Ткаченко

Мнение: «В Европе идет постоянно действующий чемпионат по русофобии», – Станислав Ткаченко

В эфире программы «Мнение» политолог Станислав Ткаченко заявил, что Европа будет продолжать поиски средств для финансирования Украины, даже находясь в экономическом и политическом кризисе.

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