У вас слишком большая пенсия

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Хочу рассказать, как на деле выполняется постановление правительства №343 от 04.06.2007, определяющее правила осуществления компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам по уходу за инвалидом I группы, а также престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.