Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    кровавый упырь отменил День Победы - чтоб никто не смел чествоварь ветеранов-победителей ВОВ, чествовать упырь дозвол...Как в Москве появ...
  • Владимир Алтайцев
    Автор  ,жалеют  только  больных, беспомощных, детей, когда  им  больно. А на  Руси ЛЮБЯТ, а  не жалеют. Не надо распр...А глазки уже блестят
  • Irina Krasnova
    так в чем проблема - посылайте своих детей, пусть они по отучатся 7 лет + и ходят по домам за небольшую зарплату,  чт...Не надо мне никак...

У вас слишком большая пенсия

У вас слишком большая пенсия

Хочу рассказать, как на деле выполняется постановление правительства №343 от 04.06.2007, определяющее правила осуществления компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам по уходу за инвалидом I группы, а также престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх