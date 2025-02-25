У вас слишком большая пенсия

Хочу рассказать, как на деле выполняется постановление правительства №343 от 04.06.2007, определяющее правила осуществления компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам по уходу за инвалидом I группы, а также престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.
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