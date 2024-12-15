Читатели Мойки78 продолжают показывать зимнюю сказку. На фото несколько дворовых территорий на улице Подвойского в Невском районе Петербурга на утро после снегопада.
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Читатели Мойки78 продолжают показывать зимнюю сказку. На фото несколько дворовых территорий на улице Подвойского в Невском районе Петербурга на утро после снегопада.