Крупнейшая криптобиржа Binance остановила вывод B-токенов в сети BNB Beacon Chain

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance приняла решение остановить вывод B-токенов (BEP-2) через блокчейн BNB Beacon Chain, в связи с постепенным прекращением работы данной сети, окончательная остановка которой запланирована на апрель 2024 года.