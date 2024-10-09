В среду в Петербурге ожидается сильный ветер и дождь

Температура воздуха плюс 7…плюс 9 градусов Сегодня, 9 октября, в Петербурге погоду начнёт определять солнечный гребень антициклона, однако во второй половине дня станет заметно влияние тёплого атмосферного фронта, который движется с запада.
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