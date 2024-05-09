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В голове кандидата в президенты США нашли мертвого червя-паразита

В голове кандидата в президенты США нашли мертвого червя-паразита

Политик жаловался на проблемы с памятью.Врачи обнаружили часть мертвого червя в мозге Роберта Кеннеди-младшего, который заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США в ноябре как независимый кандидат.

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