В голове кандидата в президенты США нашли мертвого червя-паразита

Политик жаловался на проблемы с памятью.Врачи обнаружили часть мертвого червя в мозге Роберта Кеннеди-младшего, который заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США в ноябре как независимый кандидат.
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