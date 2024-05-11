Киевский курятник хотят покинуть все, в ком ещё осталась хоть толика здравомыслия. Только вот вектор побега изменился сегодня с европейского на российский.
«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС, а «спокойствия и денег»
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alik3456 Джексон
Хорошо придумали. Колхоз имени Бандеры...
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10 час.
Владимир Балаев
Абсолютно верное решение. Это как во время Отечественной войны было, раз ты противник фашизма, бери в руки оружие и докажи это. Ведь ты гражданин противоборствующей страны, и ты должен действием доказать, что ты против фашистско-бандеровской идеологии и готов защищать ценности РФ, раз уж собрался в ней жить и работать.
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10 час.
Махамбет Толеугазин
Вам мало своих либералов и 5 колонны? Мало своих уклонистов, и предателей сбежавших при мобилизации? Мало мальчиков Коль из Уренгоя? Ну - ну. Хотите создать новую большую проблему в лице бандеровцев и УПА в глубоком русском тылу? Тут без фильтрационных лагерей и СМЕРШа просто ни как. От слова совсем. Ибо фильтрационных лагерей нет и СМЕРШа - нема .
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7 час.
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