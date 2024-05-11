«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС, а «спокойствия и денег»

Абсолютно верное решение. Это как во время Отечественной войны было, раз ты противник фашизма, бери в руки оружие и докажи это. Ведь ты гражданин противоборствующей страны, и ты должен действием доказать, что ты против фашистско-бандеровской идеологии и готов защищать ценности РФ, раз уж собрался в ней жить и работать.

Махамбет Толеугазин

Вам мало своих либералов и 5 колонны? Мало своих уклонистов, и предателей сбежавших при мобилизации? Мало мальчиков Коль из Уренгоя? Ну - ну. Хотите создать новую большую проблему в лице бандеровцев и УПА в глубоком русском тылу? Тут без фильтрационных лагерей и СМЕРШа просто ни как. От слова совсем. Ибо фильтрационных лагерей нет и СМЕРШа - нема .