В Петербурге в 2025 году появится новое пожарное депо

Работы планируют завершить в первом квартале В 2025 году на пересечении Зотовского и Волго-Донского проспектов в Красногвардейском районе Петербурга появится новое пожарное депо, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии