Ремонтные подразделения ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях

Ремонтные подразделения ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях

Российские военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

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