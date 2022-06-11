Ремонтные подразделения ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях

Российские военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.
Популярные статьи
- В Рязани полицейские задержали предполагаемых участников организованного преступного сообщества наркодилеров
- Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции
- В Восточном Военном округе современный комбинат питания готов для передачи в эксплуатацию
Свежие комментарии