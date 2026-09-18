Россияне стали чаще планировать Новый год за границей

Россияне стали чаще бронировать зарубежные поездки на новогодние каникулы. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные бронирований.
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