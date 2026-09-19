Председатель ЦИК ДНР: Участки открылись несмотря на отключения

В ДНР избирательные участки открылись в 8.00, несмотря на ночные отключения электроэнергии. Как сообщил председатель избиркома Владимир Высоцкий, это стало возможным благодаря оперативным действиям служб.
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