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Царьград

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Председатель ЦИК ДНР: Участки открылись несмотря на отключения

Председатель ЦИК ДНР: Участки открылись несмотря на отключения

В ДНР избирательные участки открылись в 8.00, несмотря на ночные отключения электроэнергии. Как сообщил председатель избиркома Владимир Высоцкий, это стало возможным благодаря оперативным действиям служб.

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