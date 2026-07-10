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Новости Тамбова

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Назначен врип главы города Кирсанова

Назначен врип главы города Кирсанова

Временно исполняющим полномочия главы города Кирсанова назначен Сергей Плуталов, который до этого занимал должность заместителя главы администрации города и курировал социальный сектор, а также вопросы взаимодействия с политическими партиями и общественными объединениями.

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