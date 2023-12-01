Екатерина Варнава села на шпагат с 85-летней бабушкой на премии в Челябинске

В Челябинске состоялась Народная премия, в ходе которой были награждены лучшие компании города. Поздравить номинантов на Урал приехали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых отметилась и Екатерина Варнава, сообщает StarHit.
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