Бойцы ЧВК «Вагнер» раскрыли причины успеха в битве за Бахмут

Причинами успеха российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) в 2023 году стали мотивация и дисциплина.
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