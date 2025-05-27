Бойцы ЧВК «Вагнер» раскрыли причины успеха в битве за Бахмут

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Причинами успеха российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) в 2023 году стали мотивация и дисциплина.