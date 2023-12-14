Дед Мороз приедет в Кинешму 15 декабря и зажжёт огни на главной ёлке города

Горожан ждет развлекательная программа.В пятницу, 15 декабря, Кинешма будет встречать Деда Мороза. Как рассказала пресс-служба мэрии, встреча новогоднего волшебника намечена на 16:00 и пройдет в самом центре города — на площади Революции.
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