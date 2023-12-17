Палестина требует международного расследования военных преступлений Израиля в Газе

По сообщению палестинского информационного агентства WAFA, министерство здравоохранения Палестины обратилось к международному сообществу с требованием провести расследование обвинений в военных преступлениях Израиля в секторе Газа.
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