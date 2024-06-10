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На Настю Ивлееву пожаловались в ФАС из-за слогана её нового ресторана

На Настю Ивлееву пожаловались в ФАС из-за слогана её нового ресторана

Настя Ивлеева, которая сейчас пытается реабилитироваться после "голой" вечеринки, оказалась в центре нового скандала.

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