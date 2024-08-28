Какие вещи нужно хранить дома, чтобы были гармония и счастье: советы Ванги Алёна ЮрьеваИзвестная болгарская ясновидящая, обладавшая уникальным даром предсказания будущих событий, также делилась ценными советами, как улучшить качество жизни в настоящем.