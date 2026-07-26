Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Пытавшиеся взойти на Эльбрус иностранцы были без сопровождения гида

Пытавшиеся взойти на Эльбрус иностранцы были без сопровождения гида

Группа боснийских альпинистов, пытавшаяся взойти на гору Эльбрус, вышла на маршрут самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии