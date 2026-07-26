Пытавшиеся взойти на Эльбрус иностранцы были без сопровождения гида

Группа боснийских альпинистов, пытавшаяся взойти на гору Эльбрус, вышла на маршрут самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии