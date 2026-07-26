Пытавшиеся взойти на Эльбрус иностранцы были без сопровождения гида

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Группа боснийских альпинистов, пытавшаяся взойти на гору Эльбрус, вышла на маршрут самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.