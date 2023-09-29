Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Технологии 21 века прочно вошли не только в нашу жизнь, но и в жизнь наших детей. Теперь они молниеносно осваивают сложную технику, сами звонят бабушкам по скайпу и собирают пазлы на айпадах, едва научившись стоять на ногах.
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