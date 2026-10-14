В Иране 23-летнюю девушку приговорили к казни за богохульство в соцсетях

В Иране 23-летнюю девушку приговорили к смертной казни за «оскорбление пророка» в соцсетях. Её обвинили в действиях, направленных против национальной безопасности, власти и режима.
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