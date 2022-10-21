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Рубен Невеш: «Все игроки хотят играть за «Барсу». Это один из лучших клубов мира»

Рубен Невеш прокомментировал слухи, связывающие его с «Барселоной». «Если говорить в общем, то все игроки хотят играть за «Барсу»! Это один из лучших клубов в мире.

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