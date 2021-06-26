ГлагоL

20 654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена игрик
    Ребята, продержитесь еще пару лет, к тому времени катера (с их качеством) сгниют сами. А вообще молодцы.Rolls-Royce отказ...
  • Павел К
    При передачи надо было обе руки отрубить. :)Консулу Эстонии в...
  • Галина
    И кто еще говорит, что это *особенные* дети? Это психически больные особи, место которых в психстационарах, а не в се...Подросток-аутист ...

Смертельно опасный побочный эффект выявили у вакцин Pfizer и Moderna

Смертельно опасный побочный эффект выявили у вакцин Pfizer и Moderna

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) объявило о том, что добавило в сопроводительную документацию вакцин Pfizer и Moderna предупреждения о возможности редкого побочного эффекта в виде миокардита или перикардита.

Вернуться к статье
12
Обсудить
Роман Молодой
Надо закрыть Интернет во всём мире. Иначе сумасшедшие устроят вселенский бардак.

Картина дня

наверх