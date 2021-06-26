Смертельно опасный побочный эффект выявили у вакцин Pfizer и Moderna

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) объявило о том, что добавило в сопроводительную документацию вакцин Pfizer и Moderna предупреждения о возможности редкого побочного эффекта в виде миокардита или перикардита.
Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) объявило о том, что добавило в сопроводительную документацию вакцин Pfizer и Moderna предупреждения о возможности редкого побочного эффекта в виде миокардита или перикардита.
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