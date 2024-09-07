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Слепышев о 3:1 с «Северсталью»: «У «Динамо» был особый настрой, никто не хотел начинать с двух поражений подряд. Хорошо, что выиграли» 

— После поражения на старте был особый настрой, потому что никто не хотел начинать с двух поражений подряд.

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