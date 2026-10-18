В конце октября, по народным приметам, можно предсказать особенности грядущей зимы и погоды. 24 и 25 октября, накануне зимнего периода, крестьяне отмечали Филиппову канитель и Андрон Звездочет, наблюдая за природными явлениями и звездами.
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