Захарова предложила купить Бербок карту после слов о втягивании НАТО в конфликт

Global Look Press/Spc. Austin Steinborn/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила купить министру иностранных дел Германии Анналене Бербок карту и учебник по истории после ее слов о "втягивании НАТО" в конфликт на Украине.
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