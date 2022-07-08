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8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности

В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти муромских святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

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