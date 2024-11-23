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Украинские СМИ: назначенную Киевом ВГА Покровского района эвакуируют подальше от фронта

Украинские СМИ: назначенную Киевом ВГА Покровского района эвакуируют подальше от фронта

Российская армия продолжает освобождение Донецкой Народной Республики. Наши продвигаются темпами, превышающими начало СВО, что с неохотой и тревогой признают и на Украине.

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