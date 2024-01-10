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«Завтра передам Алене». Дизайнер Куклычева купила для Косторной блокнот «Как управлять рабами. Мои достижения»

«Завтра передам Алене». Дизайнер Куклычева купила для Косторной блокнот «Как управлять рабами. Мои достижения»

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

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