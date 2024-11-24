В Госдуме рассказали, когда маткапитал вырастет до миллиона рублей

В Госдуме объявили о предстоящем увеличении материнского капитала до миллиона рублей. Размер выплаты на второго ребенка достигнет этой отметки уже через три года, если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка.
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