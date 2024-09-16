В России оценили угрозу переворота ВСУ в случае мирной сделки Москвы и Киева

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в желании Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно устроить переворот на Украине в случае мирной сделки Москвы и Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии