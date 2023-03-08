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Грицюк и Сведберг сыграют за «Авангард» в 4-м матче серии с «Сибирью»

Арсений Грицюк и Виктор Сведберг сыграют за «Авангард» в матче плей-офф с «Сибирью». Грицюк будет играть в третьем звене с Александром Дергачевым и Иваном Телегиным.

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