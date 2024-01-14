Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался в том, что Украиной управляют извне. На это указывает его фраза о «защите Британии», написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
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