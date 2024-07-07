Перрон об уходе из «Детройта»: «Надеюсь, я сыграл небольшую роль в успехе, который придет в ближайшие годы. В «Оттаве» хотим создать победную культуру»

«Спасибо, «Детройт» за последние два года. Благодаря вам моя семья сразу же почувствовала себя как дома! Спасибо организации, сотрудникам и моим товарищам по команде, с которыми я с удовольствием ходил на работу каждый день! Надеюсь, я сыграл небольшую роль в успехе, который придет к организации в ближайшие годы.