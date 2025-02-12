JSPR: со временем пары синхронизируется во время семейных стычек

Канадские ученые из Торонтского столичного университета изучили, как пары справляются с конфликтами, и выяснили, что стиль общения во время ссор напрямую влияет на качество отношений и психическое здоровье партнеров.
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