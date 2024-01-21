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Замглавы МИД РФ Грушко: Учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов

Замглавы МИД РФ Грушко: Учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко в рамках диалога с РИА Новости сделал заявление, в соответствии с которым анонсированные НАТО учения Steadfast Defender-2024 служат росту рисков военных инцидентов.

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