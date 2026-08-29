"Роснефть" увеличила добычу углеводородов до 124,6 млн тонн

"Роснефть" в январе-июне 2026 года увеличила добычу углеводородов до 124,6 млн тонн. Глава компании Игорь Сечин отметил стабильные цены на топливо.
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