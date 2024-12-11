Трамп заявил о желании прекратить огонь на Украине

Дональд Трамп, избранный президент США, в ходе встречи в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил стремление к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров для завершения конфликта.
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