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Царьград

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Трамп заявил о желании прекратить огонь на Украине

Трамп заявил о желании прекратить огонь на Украине

Дональд Трамп, избранный президент США, в ходе встречи в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил стремление к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров для завершения конфликта.

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