ТОП 5 необычных овощей для посадки на дачу для новичков: кивано, мелотрия, чуфа и другие

ТОП 5 необычных овощей для посадки на дачу для новичков: кивано, мелотрия, чуфа и другие

Огурцы, томаты, капусту, морковь, свеклу дачники сажают из года в год: свой урожай - хорошее подспорье для семейного бюджета.

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