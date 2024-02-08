Как натальная карта поможет раскрыть потенциал и способности вашего ребенка Алёна Юрьева Когда мы становимся родителями, наш мир расширяется, и мы начинаем интересоваться не только собственными планами и желаниями, но и тем, как обеспечить наилучшие условия для роста и развития наших детей.